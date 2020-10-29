Дело "пленок ОАСК": ВАКС отложил избрание меры пресечения Вовку на 5 ноября
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Высший антикоррупционный суд отложил на 5 ноября рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения главе Окружного административного суда Киева Павлу Вовку в рамках дела так называемых "пленок ОАСК". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ВАКС.
"Сегодня, 29 октября, в Высшем антикоррупционном суде должно было состояться судебное заседание по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения главе Окружного административного суда Киева", - говорится в сообщении.
Сообщается, что заседание не состоялось, поскольку подозреваемый и его защитники второй раз не явились в суд.
"Следующее судебное заседание запланировано на 10:00 5 ноября 2020 года", - отмечается в сообщении.
Как уже сообщалось, 17 июля 2020 года прокурорами САП и детективами НАБУ сообщено о подозрении голове Окружного административного суда города Киева, его заместителю, пяти судьям ОАСК, главе Государственной судебной администрации Украины и еще четырем лицам.
Следствием установлено, что вышеуказанные лица (12 человек) во главе с главой ОАСК действовали в рамках преступной организации, которая имела целью захват государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВРП) и создание искусственных препятствий в их работе.
По версии следствия, указанная преступная организация принимала заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических и бизнес кругов.
В частности, для этого глава ОАСК использовал схему по предоставлению искусственных административных исков от подставных общественных организаций или лиц в свой же суд с последующим их рассмотрением с предопределенным результатом.