Справа "плівок ОАСК": ВАКС переніс обрання запобіжного заходу судді Погрібніченку
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Вищий антикорупційний суд переніс на 5 листопада розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу судді Окружного адміністративного суду Києва Ігорю Погрібніченку у межах справи так званих “плівок ОАСК”. Про це журналісту УНН повідомила прессекретар САП Ольга Постолюк.
“(Розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу перенесли — ред.) на 5 листопада”, — сказала Постолюк.
Як вже повідомлялось, 17 липня 2020 року прокурорами САП та детективами НАБУ повідомлено про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику, п’ятьом суддям ОАСК, голові Державної судової адміністрації України та ще чотирьом особам.
Слідством встановлено, що вищевказані особи (12 осіб) на чолі з головою ОАСК діяли у межах злочинної організації, яка мала на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ), Вищою радою правосуддя (ВРП) та створення штучних перешкод у їхній роботі.
За версією слідства, вказана злочинна організація ухвалювала замовні рішення у власних інтересах, а також в інтересах політичних та бізнес кіл.
Зокрема, для цього голова ОАСК використовував схему з подання штучних адміністративних позовів від підставних громадських організацій чи осіб до свого ж суду з подальшим їх розглядом із наперед визначеним результатом.