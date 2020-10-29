Дело "пленок ОАСК": ВАКС перенес избрание меры пресечения судье Погрибниченку
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Высший антикоррупционный суд перенес на 5 ноября рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения судьи Окружного административного суда Киева Игорю Погрибниченку в рамках дела так называемых "пленок ОАСК". Об этом журналисту УНН сообщила прессекретар САП Ольга Постолюк.
“(Рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения перенесли — ред.) на 5 ноября”, — сказала Постолюк.
Как уже сообщалось, 17 июля 2020 года прокурорами САП и детективами НАБУ сообщено о подозрении голове Окружного административного суда города Киева, его заместителю, пяти судьям ОАСК, председателю Государственной судебной администрации Украины и еще четырем лицам.
Следствием установлено, что вышеуказанные лица (12 человек) во главе с председателем ОАСК действовали в рамках преступной организации, которая имела целью захват государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВРП) и создание искусственных препятствий в их работе.
По версии следствия, указанная преступная организация принимала заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических и бизнес кругов.
В частности, для этого глава ОАСК использовал схему по предоставлению искусственных административных исков от подставных общественных организаций или лиц к своему же суду с последующим их рассмотрением с предопределенным результатом.