Справа МН17: суд відхиляє клопотання, пов'язані з повітряним простором України

"Запит про український повітряний простір. Це прохання відхиляється через те, що воно виходить зі сценарію, згаданого захистом - ... сценарію "живого щита", - сказав головуючий суддя Хендрік Стейнхаус.

За його словами, для перевірки цієї версії досить допиту "Таранкова" і експертів "Алмаз-Антея" - клопотання захисту, які суд раніше ухвалив.

У той же час суд погодився з клопотанням захисту про додатковий запит про надання супутникових знімків.

"Інтерес до перегляду супутникових зображень і включення їх в файл очевидний, і, тим не менше, суд обумовлює, що з осені 2016 року обвинувачення не зробило жодних спроб перевірити, чи можна публікувати супутникові зображення для цього кримінального провадження. Повторний запит виправданий щодо тих органів, які передадуть їх на розгляд... для перевірки того, якою мірою супутникові знімки можуть бути доступні", - додав суддя.

Нагадаємо, попереднє слухання відбулося 26 червня. На ньому виступала сторона звинувачення, відповідаючи на аргументи захисту підозрюваного Олега Пулатова.