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Справа МН17: суд відхиляє клопотання, пов'язані з повітряним простором України

Справа МН17: суд відхиляє клопотання, пов'язані з повітряним простором України

Київ • УНН

 • 21168 перегляди

КИЇВ. 3 липня. УНН. Нідерландський суд у справі про катастрофу малазійського Boeing рейсу МН17 над Донбасом у 2014 році відхиляє клопотання захисту, пов'язані з незакриттям Україною повітряного простору, передає кореспондент УНН.

"Запит про український повітряний простір. Це прохання відхиляється через те, що воно виходить зі сценарію, згаданого захистом - ... сценарію "живого щита", - сказав головуючий суддя Хендрік Стейнхаус.

За його словами, для перевірки цієї версії досить допиту "Таранкова" і експертів "Алмаз-Антея" - клопотання захисту, які суд раніше ухвалив.

У той же час суд погодився з клопотанням захисту про додатковий запит про надання супутникових знімків.

"Інтерес до перегляду супутникових зображень і включення їх в файл очевидний, і, тим не менше, суд обумовлює, що з осені 2016 року обвинувачення не зробило жодних спроб перевірити, чи можна публікувати супутникові зображення для цього кримінального провадження. Повторний запит виправданий щодо тих органів, які передадуть їх на розгляд... для перевірки того, якою мірою супутникові знімки можуть бути доступні", - додав суддя.

Нагадаємо, попереднє слухання відбулося 26 червня. На ньому виступала сторона звинувачення, відповідаючи на аргументи захисту підозрюваного Олега Пулатова.

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