Дело МН17: суд отклоняет ходатайства, связанные с воздушным пространством Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Нидерландский суд по делу о катастрофе малазийского Boeing рейса МН17 над Донбассом в 2014 году отклоняет ходатайства защиты, связанные с незакрытием Украиной воздушного пространства, передает корреспондент УНН.
"Запрос об украинском воздушном пространстве. Эта просьба отклоняется из-за того, что она выходит из сценария, упомянутого защитой - ... сценария "живого щита", - сказал председательствующий судья Хендрик Стейнхаус.
По его словам, для проверки этой версии достаточно допроса "Таранкова" и экспертов "Алмаз-Антея" - ходатайства защиты, которые суд ранее принял.
В то же время суд согласился с ходатайством защиты о дополнительном запросе о предоставлении спутниковых снимков.
"Интерес к просмотру спутниковых изображений и включению их в файл очевиден, и, тем не менее, суд оговаривает, что с осени 2016 года обвинение не предпринимало никаких попыток проверить, можно ли публиковать спутниковые изображения для этого уголовного производства. Повторный запрос оправдан по тем органам, которые передадут их на рассмотрение ... для проверки того, насколько спутниковые снимки могут быть доступны", - добавил судья.
Напомним, предварительное слушание состоялось 26 июня. На нем выступала сторона обвинения, отвечая на аргументы защиты подозреваемого Олега Пулатова.