Справа Межигір’я: САП оскаржить відмову у заочному арешті Януковича

“У понеділок, 26 жовтня 2020 року, слідчий суддя ВАКС відмовив у задоволенні клопотання детектива НАБУ, погодженого прокурором САП, яке було скероване до суду ще у червні поточного року, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою колишньому очільнику держави (2010– 2014 роки), підозрюваному у незаконному заволодінні державною резиденцією Межигір'я. Прокурор САП не погоджується з таким рішенням суду та оскаржить його в апеляційному порядку”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що про розгляд апеляційної скарги буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд не обиратиме запобіжний захід екс-президенту України Віктору Януковичу через порушення умов досудового розслідування у справі щодо привласнення Межигір'я.