Дело Межигорья: САП обжалует отказ в заочном аресте Януковича
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Специализированная антикоррупционная прокуратура планирует обжаловать решение суда об отказе в заочном аресте бывшего президента Украины Виктора Януковича за присвоение Межигорья. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеграмм-канал САП.
"В понедельник, 26 октября 2020 года, следственный судья ВАКС отказал в удовлетворении ходатайства детектива НАБУ, согласованного прокурором САП, которое было направлено в суд еще в июне текущего года, о применении меры пресечения в виде содержания под стражей бывшему главе государства (2010- 2014 года), подозреваемому в незаконном завладении государственной резиденцией Межигорье. Прокурор САП не согласен с таким решением суда и обжалует его в апелляционном порядке", - говорится в сообщении.
Отмечается, что о рассмотрении апелляционной жалобы будет сообщено дополнительно.
Напомним, Высший антикоррупционный суд не будет выбирать меру пресечения экс-президенту Украины Виктору Януковичу из-за нарушения условий досудебного расследования по делу о присвоении Межигорья.