Справа Межигір'я: питання заочного арешту Януковичу відклали до 19 січня
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відклала на 19 січня розгляд апеляційної скарги на рішення суду першої інстанції про відмову у заочному арешті колишнього президента України Віктора Януковича у справі щодо привласнення Межигір'я. Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі суду.
"Розгляд апеляційної скарги відклали на 19 січня на 10:00", - розповіли в пресслужбі.
Зазначимо, ще ГПУ розслідувала справу щодо заволодіння комплексом будівель резиденції "Межигір’я". У межах цієї справи було заочно повідомлено про підозру Януковичу. Пізніше справу передали до НАБУ та САП.
Як раніше повідомлялося в УНН, ще Генеральна прокуратура раніше оголошувала третьому президенту України Віктору Ющенку підозру за статтею 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою).
Слідство вважає, що Ющенко у змові з експрезидентом Віктором Януковичем перевів "Межигір’я" із підпорядкування Державного управління справами до сфери відповідальності Кабінету міністрів. Уряд після цього передав резиденцію до статуту держпідприємства "Надра України", яке вивело "Межигір’я" з державної власності на користь фіктивної донецької фірми.