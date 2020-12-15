Дело Межигорья: вопрос заочного ареста Януковичу отложили до 19 января
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отложила на 19 января рассмотрение апелляционной жалобы на решение суда первой инстанции об отказе в заочном аресте бывшего президента Украины Виктора Януковича в деле о присвоении Межигорья. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе суда.
"Рассмотрение апелляционной жалобы отложили на 19 января на 10:00", - рассказали в пресс-службе.
Отметим, еще ГПУ расследовала дело о завладении комплексом зданий резиденции "Межигорье". В рамках этого дела было заочно сообщено о подозрении Януковичу. Позже дело передали в НАБУ и САП.
Как ранее сообщалось в УНН, еще Генеральная прокуратура ранее объявляла третьему президенту Украины Виктору Ющенко подозрение по статье 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой).
Следствие считает, что Ющенко в сговоре с экс-президентом Виктором Януковичем перевел "Межигорье" из подчинения Государственного управления делами в сферу ответственности Кабинета министров. Правительство после этого передало резиденцию в устав госпредприятия "Надра Украины", которое вывело "Межигорье" из государственной собственности в пользу фиктивной донецкой фирмы.