Справа Майдану: Януковичу призначать державного адвоката через неявку його захисників
Київ • УНН
• 16528 перегляди
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Печерський районний суд Києва обговорить призначення експрезиденту України Віктору Януковичу державного захисника через те, що його адвокати не з’явилися на засідання після перерви, про яку ж самі і попросили. Про це повідомляє УНН із посиланням на трансляцію засідання суду.
Адвокати експрезидента України попросили час для ознайомлення із матеріалами справи. Суд оголосив переву на три години після того, як було відмовлено Януковичу в участі у засіданні по відеозв’язку. Після цього вони не з’явились на засідання.
Сторона звинувачення звернула увагу на неналежну поведінку адвокатів, а суд підняв питання про призначення експрезиденту державного адвоката. Втім, якщо адвокати повернуться до суду, то зможуть брати в ньому участь.
З боку прокурорів було зазначено, що те, що Януковича можливо буде призначений безкоштовний адвокат — сприятиме явці в суд нинішніх захисників експрезидента.
Безкоштовний адвокат Януковича має з’явитися до суду сьогодні, 10 грудня, о 12:00.
Зауважимо, що суд не обрав Януковичу запобіжний захід у “справі Майдану”, як раніше просив Офіс генерального прокурора України.
Нагадаємо, Печерський районний суд Києва відмовив прокурорам у відводі адвоката Януковича — Олександра Горошинського від участі у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року та інтересу захистів експрезидента.
Як повідомлялося, Київський апеляційний суд скасував заочний арешт Януковичу у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року під час Майдану і призначив новий розгляд щодо обрання запобіжного заходу.
Раніше Печерський районний суд Києва заочно обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою експрезиденту України у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року.