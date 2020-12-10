Справа Майдану: Януковичу призначать державного адвоката через неявку його захисників

Адвокати експрезидента України попросили час для ознайомлення із матеріалами справи. Суд оголосив переву на три години після того, як було відмовлено Януковичу в участі у засіданні по відеозв’язку. Після цього вони не з’явились на засідання.

Сторона звинувачення звернула увагу на неналежну поведінку адвокатів, а суд підняв питання про призначення експрезиденту державного адвоката. Втім, якщо адвокати повернуться до суду, то зможуть брати в ньому участь.

З боку прокурорів було зазначено, що те, що Януковича можливо буде призначений безкоштовний адвокат — сприятиме явці в суд нинішніх захисників експрезидента.

Безкоштовний адвокат Януковича має з’явитися до суду сьогодні, 10 грудня, о 12:00.

Зауважимо, що суд не обрав Януковичу запобіжний захід у “справі Майдану”, як раніше просив Офіс генерального прокурора України.

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва відмовив прокурорам у відводі адвоката Януковича — Олександра Горошинського від участі у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року та інтересу захистів експрезидента.

Як повідомлялося, Київський апеляційний суд скасував заочний арешт Януковичу у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року під час Майдану і призначив новий розгляд щодо обрання запобіжного заходу.

Раніше Печерський районний суд Києва заочно обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою експрезиденту України у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року.