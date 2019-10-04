Справа Мартиненка: ВАКС хоче притягнути до дисциплінарної відповідальності адвоката співучасника справи
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтень. УНН. Вищий антикорупційний суд підготував заяву щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката співучасника у справі "Енергоатома". Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ВАКС.
"Вищий антикорупційний суд підготував заяву до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката співучасника у справі "Енергоатома", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що підготовче судове засідання у вказаній справі було призначено на 14:00 годину 3 жовтня цього року, однак адвокат одного з обвинувачених у справі не з’явився. Суд визнав причини неявки неповажними та звернувся до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.
Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд відклав розгляд справи за обвинуваченням екснародного депутата Миколи Мартиненка та інших осіб, підозрюваних у незаконному заволодінні коштів ДП “НАЕК “Енергоатом” у сумі понад 6,4 млн євро.