Дело Мартыненко: ВАКС хочет притянуть к дисциплинарной ответственности адвоката соучастника дела
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. Высший антикоррупционный суд подготовил заявление о привлечении к дисциплинарной ответственности адвоката соучастника по делу "Энергоатома". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ВАКС.
"Высший антикоррупционный суд подготовил заявление в квалификационно-дисциплинарной комиссию адвокатуры о привлечении к дисциплинарной ответственности адвоката соучастника по делу "Энергоатома", - говорится в сообщении.
Отмечается, что подготовительное судебное заседание по указанному делу было назначено на 14:00 часов 3 октября этого года, однако адвокат одного из обвиняемых по делу не появился. Суд признал причины неявки неуважительными и обратился в квалификационно-дисциплинарной комиссию адвокатуры.
Напомним, Высший антикоррупционный суд отложил рассмотрение дела по обвинению экс-народного депутата Николая Мартыненко и других лиц, подозреваемых в незаконном завладении средств ГП "НАЭК" Энергоатом "в сумме более 6,4 млн евро.