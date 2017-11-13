Справа Курченка: суд конфіскував нафтопродукти на понад 800 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Київський районний суд Одеси ухвалив рішення про спеціальну конфіскацію близько 100 тис. тонн нафтопродуктів на загальну суму понад 800 млн грн у межах розслідування справи Сергія Курченка. Про це написала на своїй сторінці у Facebook прес-секретар Генерального прокурора України Лариса Сарган, передає УНН.
“На Одещині на користь держави конфісковано нафтопродукти вартістю понад 800 млн грн у рамках розслідування “злочинної схеми С.Курченка”, — написала вона.
За словами Сарган, за рішенням Київського районного суду м. Одеси застосовано спеціальну конфіскацію близько 100 тис. тонн нафтопродуктів.
“Загальна вартість конфіскованого за рішенням Київського районного суду м. Одеси палива складає понад 800 млн грн”, — уточнила вона.
Крім того, зазначила прес-секретар, від реалізації частини нафтопродуктів до бюджету у вигляді податків вже сплачено понад 300 млн грн, на рахунках банківських установ перебуває більш ніж 100 млн грн, на які нараховано понад 13 млн грн відсотків тощо.
Прес-секретар також зазначила, що вказане паливо надійшло на територію України для реалізації злочинною організацією під керівництвом Курченка без сплати митних платежів.
Як повідомляв УНН, 28 червня Генеральна прокуратура України направила за адресою реєстрації бізнесмена Сергія Курченка повідомлення про підозру у вчиненні низки злочинів.
Нагадаємо, 25 вересня Ощадбанк отримав у власність будівлю АТ "Брокбізнесбанк", яка належала олігарху Сергію Курченку, у якості майна на суму 200 млн грн, яке було заставою у кредитному договорі.