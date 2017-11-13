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Дело Курченко: суд конфисковал нефтепродукты на более чем 800 млн грн

Дело Курченко: суд конфисковал нефтепродукты на более чем 800 млн грн

Киев  •  УНН

 • 10895 просмотра

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Киевский районный суд Одессы принял решение о специальной конфискации около 100 тыс. тонн нефтепродуктов на общую сумму более 800 млн грн в рамках расследования дела Сергея Курченко. Об этом написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь Генерального прокурора Украины Лариса Сарган, передает УНН.

"В Одесской области в пользу государства конфисковано нефтепродукты стоимостью более 800 млн грн в рамках расследования "преступной схемы С.Курченка", - написала она.

По словам Сарган, по решению Киевского районного суда г. Одессы применена специальная конфискация около 100 тыс. тонн нефтепродуктов.

"Общая стоимость конфискованного по решению Киевского районного суда г. Одессы топлива составляет более 800 млн грн", - уточнила она.

Кроме того, отметила пресс-секретарь, от реализации части нефтепродуктов в бюджет в виде налогов уже выплачено более 300 млн грн, на счетах банковских учреждений находится более 100 млн грн, на которые начислены более 13 млн грн процентов и тому подобное.

Пресс-секретарь также отметила, что указанное топливо поступило на территорию Украины для реализации преступной организацией под руководством Курченко без уплаты таможенных платежей.

Как сообщал УНН, 28 июня Генеральная прокуратура Украины направила по адресу регистрации бизнесмена Сергея Курченко сообщение о подозрении в совершении ряда преступлений.

Напомним, 25 сентября Ощадбанк получил в собственность здание АО "Брокбизнесбанк", которая принадлежала олигарху Сергею Курченко, в качестве имущества на сумму 200 млн грн, которое было залогом в кредитном договоре.

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