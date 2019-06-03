Справа Крисіна та Чемеса: сьогодні сторона обвинувачення долучила письмові докази

КИЇВ. 3 червня. УНН. У Дарницькому районному суді Києва сьогодні під час засідання за обвинуваченням Сергія Чемеса та Юрія Крисіна у протидії Євромайданівцям та викраденні людей в січні 2014 року, сторона обвинувачення долучила письмові докази. Про це журналісту УНН повідомила прокурор у справі Юлія Малашич.