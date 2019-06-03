Справа Крисіна та Чемеса: сьогодні сторона обвинувачення долучила письмові докази
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. У Дарницькому районному суді Києва сьогодні під час засідання за обвинуваченням Сергія Чемеса та Юрія Крисіна у протидії Євромайданівцям та викраденні людей в січні 2014 року, сторона обвинувачення долучила письмові докази. Про це журналісту УНН повідомила прокурор у справі Юлія Малашич.
"Сьогодні, (під час засідання у Дарницькому районному суді Києва – ред.) сторона обвинувачення долучила письмові докази, визначили порядок дослідження доказів та розглянули наявні клопотання, наступне засідання 12 червня, починаємо досліджувати письмові докази", - сказала Малашич.
Нагадаємо, 5 березня у Дарницькому райсуді Києва розпочався судовий процес за обвинуваченням Крисіна у переслідуваннях, викраденні та катуваннях активістів Євромайдану.
Як повідомляв УНН, 13 червня Апеляційний суд Києва скасував умовний термін позбавлення волі Крисіну і призначив 5 років позбавлення волі за участь у вбивстві узимку 2014 року журналіста В’ячеслава Веремія.