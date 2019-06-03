Дело Крысина и Чемеса: сегодня сторона обвинения приобщила письменные доказательства
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. В Дарницком районном суде Киева сегодня во время заседания по обвинению Сергея Чемеса и Юрия Крысина в противодействии Евромайдановцям и похищении людей в январе 2014 года, сторона обвинения приобщила письменные доказательства. Об этом журналисту УНН сообщила прокурор по делу Юлия Малашич.
"Сегодня, (во время заседания в Дарницком районном суде Киева - ред.) сторона обвинения приобщила письменные доказательства, определили порядок исследования доказательств и рассмотрели имеющиеся ходатайства, следующее заседание 12 июня, начинаем исследовать письменные доказательства", - сказала Малашич.
Напомним, 5 марта в Дарницком райсуде Киева начался судебный процесс по обвинению Крысина в преследованиях, похищении и пытках активистов евромайдана.
Как сообщал УНН, 13 июня Апелляционный суд Киева отменил условный срок лишения свободы Крысину и назначил 5 лет лишения свободы за участие в убийстве зимой 2014 журналиста Вячеслава Еремея.