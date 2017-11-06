Справа Колмогорова: за аналогічні злочини на Донбасі позбавили волі до 200 військових
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. За скоєння злочинів аналогічних злочину, в якому підозрюється прикордонник Сергій Колмогоров, у місцях позбавлення волі Донецької та Луганської областей перебуває від 150 до 200 військових. Про це у коментарі журналістам по завершенні судового засідання Вищого спеціалізованого суду України з цивільних та кримінальних справ заявив народний депутат Тарас Пастух, передає кореспондент УНН.
"Зі слів самого Сергія (Коломгорова - ред.), сьогодні є 150-200 таких самих військовослужбовців, яких знає він особисто, перебуває щонайменше у 3-х колоніях Донецької та Луганської областей. І сьогодні перед усіма стоїть питання, щоб ті хлопці, також отримали таку саму допомогу, як і Сергій", - сказав Пастух.
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Як повідомляв УНН, Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільний і кримінальних справ визнав прикордонника Сергія Колмогорова невинним у вбивстві цивільної особи під Маріуполем 7 вересня 2014 року і звільнив його з-під варти в залі суду.