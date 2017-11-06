Дело Колмогорова: за аналогичные преступления на Донбассе лишили свободы до 200 военных

"По словам самого Сергея (Коломгорова - ред.), сегодня 150-200 таких же военнослужащих, которых он знает лично, находится минимум в 3-х колониях Донецкой и Луганской областей. И сегодня перед всеми стоит вопрос, чтобы те ребята также получили такую ​​же помощь, как и Сергей", - сказал Пастух.

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Как сообщал УНН, Высший специализированный суд по рассмотрению гражданских и уголовных дел признал пограничника Сергея Колмогорова невиновным в убийстве гражданского лица под Мариуполем 7 сентября 2014 года и освободил его из-под стражи в зале суда.