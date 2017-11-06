Дело Колмогорова: за аналогичные преступления на Донбассе лишили свободы до 200 военных
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. За совершение преступлений аналогичных преступлению, в котором подозревается пограничник Сергей Колмогоров, в местах лишения свободы Донецкой и Луганской областей находится от 150 до 200 военных. Об этом в комментарии журналистам по завершении судебного заседания Высшего специализированного суда Украины по гражданским и уголовным делам заявил народный депутат Тарас Пастух, передает корреспондент УНН.
"По словам самого Сергея (Коломгорова - ред.), сегодня 150-200 таких же военнослужащих, которых он знает лично, находится минимум в 3-х колониях Донецкой и Луганской областей. И сегодня перед всеми стоит вопрос, чтобы те ребята также получили такую же помощь, как и Сергей", - сказал Пастух.
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Как сообщал УНН, Высший специализированный суд по рассмотрению гражданских и уголовных дел признал пограничника Сергея Колмогорова невиновным в убийстве гражданского лица под Мариуполем 7 сентября 2014 года и освободил его из-под стражи в зале суда.