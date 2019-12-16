Справа ексберкутівців: завтра планують допитати Лукаш та Князєва
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Завтра, 17 грудня, у справі ексберкутівців планують допитати колишнього міністра юстиції Олену Лукаш та ексголову Національної поліції України Сергія Князєва. Цю інформацію кореспонденту УНН повідомила адвокат потерпілих у справі ексберкутівців Євгенія Закревська.
Так, на запитання кореспондента, чи відбудеться завтра допит Лукаш та Князєва, адвокат відповіла, що, за попередньою інформацією, — має відбутись.
“Це попередня інформація — підтвердиться вона завтра, якщо (допит — ред.) відбудеться”, — сказала Закревська.
Так, це буде допит міністра юстиції часів Януковича Олени Лукаш та нещодавно звільненого з посади голови Національної поліції України Сергія Князєва як свідків у суді.
“У справі ексберкутівців. Святошинський суд (Святошинський районний суд Києва)”, — додала адвокат.
Нагадаємо, у справі ексберкутівців допитали ще одного дніпропетровського “беркутівця”.
Як раніше повідомляв УНН, Київський апеляційний суд, 19 серпня, переніс розгляд апеляції на рішення про залишення під вартою співробітників спецпідрозділу міліції “Беркут”, обвинувачених у розстрілі 49 людей осіб під час Євромайдану.
П’ятьох колишніх “беркутівців” — Сергія Зінченка, Павла Аброськіна, Сергія Тамтуру, Олександра Марінченка та Олега Янішевського — обвинувачують у вбивствах та інших злочинах, що 20 лютого 2014 року призвели до загибелі 49 людей на вулиці Інститутській у центрі Києва.
Святошинський районний суд декілька разів продовжував їм запобіжний захід у виді тримання під вартою. Колишній командир роти спецпідрозділу “Беркут” Дмитро Садовник, якого також підозрюють у скоєнні злочинів на Майдані, утік до Росії та отримав російське громадянство.