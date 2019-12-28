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Справа ексберкутівців: суд пішов до нарадчої кімнати

Справа ексберкутівців: суд пішов до нарадчої кімнати

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 грудня. УНН. Колегія суддів Київського апеляційного суду, яка розглядає апеляційні скарги на запобіжні заходи колишніх бійців спецпідрозділу “Беркут”, яких підозрюють у вбивстві активістів Майдану наприкінці лютого 2014 року, пішов до нарадчої кімнати, передає кореспондент УНН.

"Суд видаляється до нарадчої кімнати", - сказала суддя.

Як повідомлялося, прокурор підтвердив, що ексберкутівці є в списку на обмін.

Нагадаємо, у справі ексберкутівців остаточно змінили групу прокурорів.

Як раніше повідомлялося, Рябошапка замінив групу прокурорів у справі ексберкутівців.

Нагадаємо, адвокат сімей "Небесної сотні" не виключає зміну запобіжного заходу ексберкутівцям для обміну.

Як повідомлялося, 19 грудня Святошинський районний суд Києва звільнив з-під варти одного з колишніх беркутівців, обвинувачених у масовому вбивстві активістів Майдану 20 лютого 2014 року, Олександра Марінченка.

Також, суд продовжив тримання під вартою для колишніх “беркутівців” — Сергія Зінченка, Павла Аброськіна та Олега Янішевського до 16 лютого 2020 року. Нагадаємо, Святошинський районний суд Києва пом’якшив запобіжний захід Сергію Тамтурі.

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