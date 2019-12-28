Дело экс-беркутовцев: суд удалился в совещательную комнату
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. Коллегия судей Киевского апелляционного суда, который рассматривает апелляционные жалобы на меры пресечения бывших бойцов спецподразделения "Беркут", которых подозревают в убийстве активистов Майдана в конце февраля 2014 года, ушел в совещательную комнату, передает корреспондент УНН.
"Суд удаляется в совещательную комнату", - сказала судья.
Как сообщалось, прокурор подтвердил, что экс-беркутовцы есть в списке на обмен.
Напомним, по делу экс-беркутовцев окончательно изменили группу прокуроров.
Как ранее сообщалось, Рябошапка заменил группу прокуроров по делу экс-беркутовцев.
Напомним, адвокат семей "Небесной сотни" не исключает изменение меры пресечения экс-беркутовцам для обмена.
Как сообщалось, 19 декабря Святошинский районный суд Киева освободил из-под стражи одного из бывших беркутовцев, обвиняемых в массовом убийстве активистов Майдана 20 февраля 2014 года, Александра Маринченко.
Также, суд продлил содержание под стражей для бывших "беркутовцев" - Сергея Зинченко, Павла Аброськина и Олега Янишевского до 16 февраля 2020 года. Напомним, Святошинский районный суд Киева смягчил меру пресечения Сергею Тамтуре.