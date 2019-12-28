Дело экс-беркутовцев: суд удалился в совещательную комнату

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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
07:39 • 52655 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 124396 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 130149 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 128135 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 153333 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 112719 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 112768 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 109976 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 132333 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130896 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Дело экс-беркутовцев: суд удалился в совещательную комнату

Дело экс-беркутовцев: суд удалился в совещательную комнату

Киев  •  УНН

 • 10302 просмотра

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Коллегия судей Киевского апелляционного суда, который рассматривает апелляционные жалобы на меры пресечения бывших бойцов спецподразделения "Беркут", которых подозревают в убийстве активистов Майдана в конце февраля 2014 года, ушел в совещательную комнату, передает корреспондент УНН.

"Суд удаляется в совещательную комнату", - сказала судья.

Как сообщалось, прокурор подтвердил, что экс-беркутовцы есть в списке на обмен.

Напомним, по делу экс-беркутовцев окончательно изменили группу прокуроров.

Как ранее сообщалось, Рябошапка заменил группу прокуроров по делу экс-беркутовцев.

Напомним, адвокат семей "Небесной сотни" не исключает изменение меры пресечения экс-беркутовцам для обмена.

Как сообщалось, 19 декабря Святошинский районный суд Киева освободил из-под стражи одного из бывших беркутовцев, обвиняемых в массовом убийстве активистов Майдана 20 февраля 2014 года, Александра Маринченко.

Также, суд продлил содержание под стражей для бывших "беркутовцев" - Сергея Зинченко, Павла Аброськина и Олега Янишевского до 16 февраля 2020 года. Напомним, Святошинский районный суд Киева смягчил меру пресечения Сергею Тамтуре.

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