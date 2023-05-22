Справа Бахматюка: обвинувальний акт проти 15 з 16 фігурантів скерували до суду

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Київ • УНН

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КИЇВ. 22 травня. УНН. До суду скеровано обвинувальний акт за обвинуваченням 15 осіб у незаконному заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту ПАТ "ВіЕйБі Банк", фактичним власником якого є Олег Бахматюк. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію САП.

Цитата

«18 травня 2023 року прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ скерував до суду обвинувальний акт за обвинуваченням 15 осіб, серед яких колишній перший заступник голови НБУ, ексголова правління ПАТ «ВіЕйБі Банк», ексзаступник голови правління ПАТ «ВіЕйБі Банк»; а також інші колишні та чинні службовці Національного банку України та «ВіЕйБі Банку» та представники приватних компаній, у незаконному заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту ПАТ "ВіЕйБі Банк"», - ідеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що у межах досудового розслідування встановлено, що у жовтні 2014 року ПАТ «ВіЕйБі Банк», віднесений до категорії проблемних банків, звернувся до НБУ з клопотанням надати йому стабілізаційний кредит під заставу нерухомого майна. Попри те, що «ВіЕйБі Банк» не надав усіх необхідних для цього документів, правління Нацбанку, всупереч вимогам законодавства, пристало на його пропозицію, вказали у САП.

У САП зазначають, що при цьому вартість нерухомості, переданої в заставу Нацбанку, була завищена майже в 25 разів шляхом складення підроблених звітів про оцінку. Уже під час досудового слідства експертизою було встановлено, що реальна вартість заставленої нерухомості становить 72,62 млн грн, а не 1,8 млрд грн, заявлених «ВіЕйБі Банком». Як наслідок, службовцями НБУ «ВіЕйБі Банку» було надано 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту. Зауважується, що кредит у 1,2 млрд грн, отриманий від НБУ строком на два роки, так і не повернуто.

Доповнення

У листопаді 2019 року САП та НАБУ повідомили про підозру 10 колишнім та чинним службовцям Національного банку України та «ВіЕйБі Банку». У травні 2021 року - ще 6 посадовцям Національного банку України та представнику оціночного товариства компанії.

У 2020 році суд заочно арештував Бахматюка.

2 липня 2021 року САП та НАБУ завершили досудове розслідування у справі стосовно 15 осіб.

"Розслідування щодо колишнього голови спостережної ради ПАТ «ВіЕйБі Банк» виділене в окреме провадження та зупинено, у зв’язку з її розшуком. Щодо фактичного власника здійснюється спеціальне розслідування", - вказали у САП.

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