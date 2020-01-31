Справа 5 млн дол. для голови ФДМУ: трьом людям повідомили про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Особам, викритим на пропозиції неправомірної вигоди у 5 млн дол. голові Фонду державного майна України, повідомлено про підозру. Про це УНН повідомили у пресслужбі НАБУ.
“30 січня 2020 року трьом особам, викритим напередодні під час надання частини неправомірної вигоди у розмірі 50 тис. дол. США голові ФДМУ, детективи НАБУ за процесуального керівництва САП повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.369 Кримінального кодексу України”, — йдеться у повідомленні.
Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.
Як встановило слідство, затримані запропонували голові Фонду державного майна України 5 млн дол. США неправомірної вигоди "в обмін на призначення на посаду директора ПАТ "Одеський припортовий завод" (99,5% акцій належать державі) наперед визначеної особи". За задумом, призначений керівник державного підприємства нібито мав сприяти співробітництву між заводом і певним колом приватних компаній, пов'язаних із ініціаторами корупційного злочину, додали у НАБУ.
"Підозрювані планували надавати неправомірну вигоду частинами впродовж року з моменту досягнення домовленостей. Під час передачі першого траншу у 50 тис. дол. США їх викрили детективи НАБУ. Вказана реалізація стала можливою за сприяння Державної прикордонної служби України", - зазначили у бюро.
Нагадаємо, трьох осіб викрито на пропозиції голові ФДМУ, посаду якого наразі обіймає Дмитро Сенниченко, 5 млн дол. США в обмін на призначення на посаду директора ПАТ "Одеський припортовий завод".