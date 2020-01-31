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Дело 5 млн долл. для главы ФГИУ: трем людям сообщили о подозрении

Киев • УНН

 • 10486 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. Людям, уличенным на предложении неправомерной выгоды в 5 млн долл. председателю Фонда государственного имущества Украины, сообщили о подозрении. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НАБУ.

Дело 5 млн долл. для главы ФГИУ: трем людям сообщили о подозрении

"30 января 2020 года трем людям, уличенным накануне во время предоставления части неправомерной выгоды в размере 50 тыс. долл. США председателю ФГИУ, детективы НАБУ под процессуальным руководством САП сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.369 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Как установило следствие, задержанные предложили председателю Фонда государственного имущества Украины 5 млн долл. США неправомерной выгоды "в обмен на назначение на должность директора ПАО "Одесский припортовый завод" (99,5% акций принадлежат государству) заранее определенного лица". По замыслу, назначенный руководитель государственного предприятия якобы должен был способствовать сотрудничеству между заводом и определенным кругом частных компаний, связанных с инициаторами коррупционного преступления, добавили в НАБУ.

"Подозреваемые планировали предоставлять неправомерную выгоду частями в течение года с момента достижения договоренностей. Во время передачи первого транша в 50 тыс. долл. США их разоблачили детективы НАБУ. Указанная реализация стала возможной при содействии Государственной пограничной службы Украины", - отметили в бюро.

Напомним, трех человек разоблачили на предложении председателю ФГИУ, должность которого сейчас занимает Дмитрий Сенниченко, 5 млн долл. США в обмен на назначение на должность директора ПАО "Одесский припортовый завод".

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