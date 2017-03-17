Споживча інфляція у 2016 році становила 12,4% - О.Маркарова (доповнена)

"Можна вже сказати, що становила у 2016 році споживча інфляція 12,4%, що майже відповідає нашому розрахунковому показнику", - сказала вона.

Нагадаємо, споживча інфляція з початку року зросла на 2,1%.

Як повідомляв УНН, в Україні у 2017 році очікується зростання інфляції на рівні 9,1%.