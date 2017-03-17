Потребительская инфляция в 2016 году составила 12,4% - О.Маркарова (дополнено)

"Можно уже сказать, что составила в 2016 году потребительская инфляция 12,4%, что почти соответствует нашему расчетному показателю", - сказала она.

Напомним, потребительская инфляция с начала года выросла на 2,1%.

Как сообщал УНН, в Украине в 2017 году ожидается рост инфляции на уровне 9,1%.