Споживачі: українські виробники постачають до ЄС більш якісну продукцію, бо там є контроль

“В Україні внутрішній ринок доступний для всіх постачальників. Ніхто якість не контролює, і виробник розуміє, що за руку в Україні його ніхто ловити не буде і можна робити що завгодно. І навіть, якщо спіймають, то може нічого не бути”, — сказав М.Несміянов.

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За його словами, український ринок переповнений фальсифікатом продукцією, більш того в Україну збільшилися поставки пальмового масла.

“Найяскравіший приклад фальсифікату це сир, бо він не витримує термінів. Він коли у магазин приходить, то бувають випадки, що вже до вечора він може покриватися пліснявою, і це говорить про те, що цей сир низької якості. Але ж виникає питання: де дівається якісна продукція? От якраз якісна продукція і йде за кордон.

Більш того, зараз в Україну збільшилися поставки пальмового масла і це говорить про те, що збільшується кількість неякісних товарів, наприклад згущене молоко, точніше щось на кшталт згущеного молока”, — зазначив М.Несміянов.

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При цьому він наголосив, що в країнах ЄС існує жорсткий контроль за якістю продукції, і українські виробники просто не можуть поставляти туди фальсифікат. До того ж у жителів країн ЄС вища купівельна спроможність, ніж в українців.

“Для того щоб українському виробнику потрапити на ринки ЄС, потрібно пройти лабораторні дослідження і отримати сертифікат, що ця продукція відповідає стандартам ЄС, і це досить дорога процедура. Кожен виробник має розуміти, що якщо його спіймають на поставках продукції, яка не відповідатиме нормам, то, насамперед, це штрафні санкції, і він потрапляє в чорний список. Тобто в країнах ЄС жорсткіший контроль, і тому там якісніше”, — резюмував він.

Нагадаємо, за словами нардепа С.Тригубенка, за реалізацію неякісних товарів в Україні сьогодні до відповідальності майже не притягають.

Додамо, що минулого року із сотні порушених кримінальних проваджень за фактами реалізації неякісних або небезпечних продукції більше половини були закриті (61). І тільки три кримінальні провадження протягом всього 2016 року за фактами продажу фальсифікату правоохоронці передали до суду.