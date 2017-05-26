Потребители: украинские производители поставляют в ЕС более качественную продукцию, потому что там есть контроль

“В Украине внутренний рынок доступен для всех поставщиков. Никто качество не контролирует, и производитель понимает, что за руку в Украине его никто ловить не будет и можно делать что угодно. И даже если поймают, то может ничего не быть”, — сказал М.Несмиянов.

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По его словам, украинский рынок переполнен фальсификатом продукцией, более того, в Украине увеличились поставки пальмового масла.

“Самый яркий пример фальсификата — это сыр, он не выдерживает сроков. Он когда в магазин приходит, то бывают случаи, что уже к вечеру он может покрываться плесенью, и это говорит о том, что этот сыр низкого качества. Но возникает вопрос: куда девается качественная продукция? Вот как раз качественная продукция и идет за границу.

Более того, сейчас в Украине увеличились поставки пальмового масла, и это говорит о том, что увеличивается количество некачественных товаров, например сгущенное молоко, точнее что-то вроде сгущенного молока”, — отметил М.Несмиянов.

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При этом он подчеркнул, что в странах ЕС существует жесткий контроль за качеством продукции, и украинские производители просто не могут поставлять туда фальсификат. К тому же у жителей стран ЕС выше покупательная способность, чем у украинцев.

“Для того чтобы украинскому производителю попасть на рынки ЕС, нужно пройти лабораторные исследования и получить сертификат, что эта продукция соответствует стандартам ЕС, и это достаточно дорогостоящая процедура. Каждый производитель должен понимать, что если его поймают на поставках продукции, которая не будет соответствовать нормам, то прежде всего это штрафные санкции, и он попадает в черный список. То есть в странах ЕС жесткий контроль, и поэтому там качественнее”, — резюмировал он.

Напомним, по словам нардепа С.Тригубенко, за реализацию некачественных товаров в Украину сегодня к ответственности почти не привлекают.

Добавим, что в прошлом году из сотни возбужденных уголовных производств по фактам реализации некачественных или опасных продукции больше половины были закрыты (61). И только три уголовных производства в течение всего 2016 года по фактам продажи фальсификата правоохранители передали в суд.