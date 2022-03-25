Spotify припиняє свою діяльність у росії
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Стрімінговий сервіс Spotify залишає російський ринок. Про це повідомив у п’ятницю міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі, пише УНН.
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“Spotify припиняє свою діяльність у РФ”, - написав Федоров.
Він зауважив, що раніше сервіс перестав продавати преміум підписку, а тепер зовсім йде з ринку.
Додамо
Представники компанії пояснили свій вихід з ринку рф нещодавно прийнятим законом "про фейки".
"Це ставить під загрозу безпеку наших працівників та, можливо, наших слухачів. Ретельно обдумавши наші альтернативи, виходячи з поточних обставин, ми дійшли складного рішення повністю припинити наші послуги у Росії", - передає зазначили в компанії.
Очікується, що Spotify повністю піде з Росії на початку квітня.
Нагадаємо
Як писав УНН, раніше цього місяця компанія Apple припинила продаж своєї техніки на офіційному онлайн-магазині в Росії.