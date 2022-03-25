Spotify прекращает свою деятельность в россии

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“Spotify прекращает свою деятельность в РФ”, - написал Федоров.

Он отметил, что раньше сервис перестал продавать премиум подписку, а теперь вовсе уходит с рынка.

Добавим

Представители компании объяснили свой выход с рынка рф недавно принятым законом "о фейках".

"Это ставит под угрозу безопасность наших работников и, возможно, наших слушателей. Тщательно обдумав наши альтернативы, исходя из текущих обстоятельств, мы пришли к сложному решение полностью прекратить наши услуги в россии", - передает отметили в компании.

Ожидается, что Spotify полностью уйдет из россии в начале апреля.

Напомним

Как писал УНН, ранее в этом месяце компания Apple прекратила продажу своей техники на официальном онлайн-магазине в россии.