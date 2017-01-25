Спостерігати за будівництвом одного з найбільших житлових комплексів України можна онлайн
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. За будівництвом одного з найбільших житлових комплексів ЖК “Scandia”, який нині зводить у Броварах європейська будівельна компанія “Eurocon”, можна спостерігати онлайн, передає УНН з посиланням на сайт компанії.
На будівельному майданчику встановлено веб-камеру, яка в режимі реального часу транслює та відображає темпи зведення житлового комплексу.
Нагадаємо, ЖК “Scandia” будується за принципом “місто в місті”. Загальна площа забудови сягатиме 80 га. Згідно з проектом ЖК, на території комплексу буде 100 семиповерхових житлових будинків (розрахованих на 10 тисяч квартир), а також власна масштабна інфраструктура: парк з озером, амфітеатр для концертів, дитячі школи і садочки, дитячі та спортивні майданчики, магазини, офіси, спортклуби.
При цьому, весь комплекс перебуватиме під цілодобовою посиленою охороною.
ЖК “Scandia” пропонує квартири на різний смак і розмір. Не ігноруючи таким важливим принципом, як комфорт, проектанти розробили зручні для проживання одно-, дво- та трикімнатні квартири. При цьому квартири на першому поверсі мають власну терасу, а на останньому - висота стель досягає 6 метрів.
Навіть у однокімнатних квартирах, які користуються зараз найбільшою популярністю, економити на метражі не стали. Для того, щоб ціни на квартири були доступними, а житловий комплекс якомога швидше знайшов своїх мешканців, забудовник відмовився від надприбутків і запропонував покупцеві максимально низьку ціну за європейську якість.
Зараз однокімнатну квартиру досить великого метражу, а саме більше 38 метрів, можна придбати всього за 380 тисяч гривень, що еквівалентно приблизно 15 тисячам доларів США.
На першому етапі будівництва “Scandia” готова запропонувати покупцям 492 квартири: 251 однокімнатних, 175 двокімнатних та 66 трикімнатних.
Більш детальну інформацію про ЖК “Scandia” можна дізнатися на сайті компанії або у відділі продажів за адресою: м.Бровари, вул.Богунська.