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Наблюдать за строительством одного из крупнейших жилых комплексов Украины можно онлайн

Наблюдать за строительством одного из крупнейших жилых комплексов Украины можно онлайн

Киев • УНН

 • 7915 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. За строительством одного из крупнейших жилых комплексов ЖК "Scandia", который сейчас строит в Броварах европейская строительная компания "Eurocon", можно наблюдать онлайн, передает УНН со ссылкой на сайт компании.

На строительной площадке установили веб-камеру, которая в режиме реального времени транслирует и отражает темпы возведения жилого комплекса.

Напомним, ЖК "Scandia" строится по принципу "город в городе". Общая площадь застройки достигнет 80 га. Согласно проекту ЖК, на территории комплекса будет 100 семиэтажных жилых домов (рассчитанных на 10 000 квартир), а также собственная масштабная инфраструктура: парк с озером, амфитеатр для концертов, детские школы и садики, детские и спортивные площадки, магазины, офисы, спортклубы .

При этом, весь комплекс будет находиться под круглосуточной усиленной охраной.

ЖК "Scandia" предлагает квартиры на любой вкус и размер. Не пренебрегая таким важным принципом, как комфорт, проектанты разработали удобные для проживания одно-, двух- и трехкомнатные квартиры. При этом квартиры на первом этаже имеют собственную террасу, а на последнем - высота потолков достигает 6 метров.

Даже в однокомнатных квартирах, которые пользуются сейчас наибольшей популярностью, экономить на метраже не стали. Для того, чтобы цены на квартиры были доступными, а жилой комплекс как можно скорее нашел своих жителей, застройщик отказался от сверхприбылей и предложил покупателю максимально низкую цену за европейское качество.

Сейчас однокомнатную квартиру достаточно большого метража, а именно более 38 метров, можно приобрести всего за 380 тыс. гривен, что эквивалентно примерно 15 тысячам долларов США.

На первом этапе строительства "Scandia" готова предложить покупателям 492 квартиры: 251 однокомнатных, 175 двухкомнатных и 66 трехкомнатных.

Более подробную информацию о ЖК "Scandia" можно узнать на сайте компании или в отделе продаж по адресу: г. Бровары, ул.Богунская.

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