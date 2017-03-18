Спостерігачів ОБСЄ обстріляли поблизу Авдіївки
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Патруль Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ обстріляли поблизу Авдіївки. Про це йдеться у звіті місії, опублікованому на офіційному сайті 18 березня, передає УНН.
“17 березня п’ятеро членів патруля СММ перебували (обабіч двох своїх автомобілів) за 15 км на північ від Донецька зі східного боку автодороги Н20, де вона перетинається з дорогою другорядного значення, що веде на схід до Донецької фільтрувальної станції, розташованої між підконтрольною уряду Авдіївкою та підконтрольною „ДНР“ Ясинуватою. Об 11:45, поки чотири члени патруля СММ перебували за 2–3 м на північ, а ще один — за 5 м на південний схід від автомобілів, вони почули, як над їхніми головами просвистіла куля і в ту ж мить пролунав постріл зі стрілецької зброї за 100–200 м на південь від них”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що усі присутні негайно сховалися з північного боку автомобілів Місії. Спостерігачі визначили, що постріл було здійснено у напрямку з півдня на північно-північний схід. Поки вони сідали в автомобілі, то почули ще один постріл зі стрілецької зброї за 100–200 м на південь.
Згодом усі присутні, включаючи патруль СММ, покинули цей район. Ніхто зі спостерігачів не постраждав. Автомобілі Місії не було пошкоджено. Українські та російські офіцери з СЦКК повідомили, що серед їхніх співробітників також ніхто не постраждав.
Як повідомляв УНН, минулого тижня ОБСЄ зафіксувала майже 15 тис. порушень режиму тиші на Донбасі.