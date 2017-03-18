Наблюдателей ОБСЕ обстреляли возле Авдеевки

"17 марта пятеро членов патруля СММ находились (возле двух своих автомобилей) в 15 км к северу от Донецка с восточной стороны автодороги Н20, где она пересекается с дорогой второстепенного значения, ведущей на восток к Донецкой фильтровальной станции, расположенной между подконтрольной правительству Авдеевкой и подконтрольной "ДНР" Ясиноватой. В 11:45, пока четыре члена патруля СММ находились за 2-3 м на север, а еще один - 5 м к юго-востоку от автомобилей, они услышали, как над их головами просвистела пуля и в тот же миг раздался выстрел из стрелкового оружия за 100-200 м к югу от них", - говорится в сообщении.

Сообщается, что все присутствующие немедленно спрятались с северной стороны автомобилей Миссии. Наблюдатели определили, что выстрел был осуществлен в направлении с юга на северо-северо-восток. Пока они садились в автомобили, то услышали еще один выстрел из стрелкового оружия за 100-200 м на юг.

Впоследствии все присутствующие, включая патруль СММ, покинули этот район. Никто из наблюдателей не пострадал. Автомобили Миссии не были повреждены. Украинские и российские офицеры в СЦКК сообщили, что среди их сотрудников также никто не пострадал.

Как сообщал УНН, на прошлой неделе ОБСЕ зафиксировала почти 15 тыс. нарушений режима тишины на Донбассе.