Спостерігачі повідомили про 15 загиблих через авіаудар поблизу Ракки
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Щонайменше 15 людей загинули внаслідок авіаудару поблизу Ракки у Сирії в суботу. Про це повідомив Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини, передає УНН з посиланням на Reuters.
Як вважається, авіаудар завдала коаліція на чолі з США проти "Ісламської держави".
За даними спостерігачів, загинули 15 осіб, включаючи чотирьох дітей в селі на захід від оплоту джихадистів у Рацці.
Нагадаємо, рано зранку у п’ятницю, 7 квітня, США випустили 59 крилатих ракет "Томагавк" по військовому аеродрому в центральній Сирії.
Президент США Дональд Трамп назвав цей ракетний удар відплатою за хімічну атаку у провінції Ідліб у вівторок.
Західні країни звинувачують в цій газовій атаці, жертвами якої стали десятки мирних жителів, режим Башара Асада. Сирія відкидає звинувачення в газовій атаці.