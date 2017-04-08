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Спостерігачі повідомили про 15 загиблих через авіаудар поблизу Ракки

Спостерігачі повідомили про 15 загиблих через авіаудар поблизу Ракки

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 квітня. УНН. Щонайменше 15 людей загинули внаслідок авіаудару поблизу Ракки у Сирії в суботу. Про це повідомив Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини, передає УНН з посиланням на Reuters.

Як вважається, авіаудар завдала коаліція на чолі з США проти "Ісламської держави".

За даними спостерігачів, загинули 15 осіб, включаючи чотирьох дітей в селі на захід від оплоту джихадистів у Рацці.

Нагадаємо, рано зранку у п’ятницю, 7 квітня, США випустили 59 крилатих ракет "Томагавк" по військовому аеродрому в центральній Сирії.

Президент США Дональд Трамп назвав цей ракетний удар відплатою за хімічну атаку у провінції Ідліб у вівторок.

Західні країни звинувачують в цій газовій атаці, жертвами якої стали десятки мирних жителів, режим Башара Асада. Сирія відкидає звинувачення в газовій атаці.

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