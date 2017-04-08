Наблюдатели сообщили о 15 погибших в результате авиаудара вблизи Ракки
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. По меньшей мере 15 человек погибли в результате авиаудара вблизи Ракки в Сирии в субботу. Об этом сообщил Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Как считается, авиаудар нанесла коалиция во главе с США против "Исламского государства".
По данным наблюдателей, погибли 15 человек, включая четырех детей в селе к западу от цитадели джихадистов в Ракке.
Напомним, рано утром в пятницу, 7 апреля, США выпустили 59 крылатых ракет "Томагавк" по военному аэродрому в центральной Сирии.
Президент США Дональд Трамп назвал этот ракетный удар возмездием за химическую атаку в провинции Идлиб во вторник.
Западные страны обвиняют в этой газовой атаке, жертвами которой стали десятки мирных жителей, режим Башара Асада. Сирия отвергает обвинения в газовой атаке.