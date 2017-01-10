Спостерігачі ОБСЄ заявили про протитанкові міни біля Мар'янки

“СММ зафіксувала боєприпаси, що не вибухнули, неподалік контрольних пунктів в’їзду-виїзду вздовж лінії зіткнення. Між урядовим контрольним пунктом в’їзду-виїзду в смт Новотроїцьке (36 км на південний захід від Донецька) і блокпостом „ДНР“ у смт Оленівка (23 км на південний захід від Донецька) члени патруля Місії бачили посеред дороги снаряд, що не вибухнув На урядовому блокпості у м. Мар’їнка (23 км на південний схід від Донецька) спостерігачі бачили щонайменше 9 протитанкових мін (деякі з яких були частково накритими), які слід було позначити й огородити відповідно до рішення Тристоронньої контактної групи, прийнятого в березні 2016 року”, — йдеться у звіті.

Також зазначається, що 7 та 8 січня озброєні члени “ДНР” у с. Петрівське (41 км на південь від Донецька) повідомили Місії, що їм нічого не відомо про розмінування дороги, яка веде на захід від села. Через загрозу наявності мін патруль СММ не зміг проїхати далі і поінформував про це СЦКК.

Нагадаємо, протягом минулої доби бойовики випустили близько ста мінометних снарядів по позиціях сил АТО на донецькому напрямку, найактивніше обстрілювали Світлодарську дугу, Зайцеве, Авдіївку та Опитне.