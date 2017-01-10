Наблюдатели ОБСЕ заявили о противотанковых минах возле Марьянки
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на правительственном блокпосту в городе Марьяновка 7 января видела как минимум 9 противотанковых мин, которые были частично прикрыты. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, передает УНН.
"СММ зафиксировала боеприпасы, которые не взорвались, неподалеку от контрольных пунктов въезда-выезда вдоль линии соприкосновения. Между правительственным контрольным пунктом въезда-выезда в пгт Новотроицкое (36 км к юго-западу от Донецка) и блокпостом "ДНР" в г. Оленевка (23 км к юго-западу от Донецка) члены патруля Миссии видели посреди дороги снаряд, который не взорвался. На правительственном блокпосту в г. Марьинка (23 км к юго-востоку от Донецка) наблюдатели видели по меньшей мере 9 противотанковых мин (некоторые из которых были частично накрытыми), которые следовало обозначить и оградить согласно решению Трехсторонней контактной группы, принятого в марте 2016", - говорится в отчете.
Также отмечается, что 7 и 8 января вооруженные члены "ДНР" в с. Петровское (41 км к югу от Донецка) сообщили Миссии, что им ничего не известно о разминировании дороги, ведущей к западу от деревни. Из-за угрозы наличия мин патруль СММ не смог проехать дальше и сообщил об этом СЦКК.
Напомним, за прошедшие сутки боевики выпустили около ста минометных снарядов по позициям сил АТО на донецком направлении, активно обстреливали Светлодарскую дугу, Зайцево, Авдеевку и Опытное.