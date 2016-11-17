Спостерігачі ОБСЄ зафіксували рекордну кількість обстрілів на Донбасі з початку року
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Спостерігачі спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксували рекордну кількість порушень режиму припинення вогню з початку року. Більше 3 тис. вибухів були спричинені мінометами, артилерією та танками. Про це під час брифінгу повідомив перший заступник голови місії ОБСЄ Александр Хуг, передає кореспондент УНН.
"Минулого тижня кількість зареєстрованих порушень режиму тиші збільшилась на 160%, порівняно із минулим тижнем. З тих порушень, 3 тисячі 444 вибухів від мінометів, танків, артилерії та зенітних установок. Фактично, це найбільше зростання за весь період з початку року", - розповів А.Хуг.
Як повідомляв УНН, місія ОБСЄ змогла провести частковий моніторинг на трьох ділянках розведення сил та засобів.