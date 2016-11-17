Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали рекордное количество обстрелов на Донбассе с начала года

"На прошлой неделе количество зарегистрированных нарушений режима тишины увеличилось на 160% по сравнению с прошлой неделей, 3 тысячи 444 взрывов от минометов, танков, артиллерии и зенитных установок. Фактически, это наибольший рост за весь период с начала года", - рассказал А.Хуг.

Как сообщал УНН, миссия ОБСЕ смогла провести частичный мониторинг на трех участках разведения сил и средств.