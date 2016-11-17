Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали рекордное количество обстрелов на Донбассе с начала года
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали рекордное количество нарушений режима прекращения огня с начала года. Более 3 тыс. взрывов были вызваны минометами, артиллерией и танками. Об этом во время брифинга сообщил первый заместитель главы миссии ОБСЕ Александр Хуг, передает корреспондент УНН.
"На прошлой неделе количество зарегистрированных нарушений режима тишины увеличилось на 160% по сравнению с прошлой неделей, 3 тысячи 444 взрывов от минометов, танков, артиллерии и зенитных установок. Фактически, это наибольший рост за весь период с начала года", - рассказал А.Хуг.
Как сообщал УНН, миссия ОБСЕ смогла провести частичный мониторинг на трех участках разведения сил и средств.