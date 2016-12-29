Спостерігач місії ОБСЄ на Прикарпатті потрапив у ДТП
Київ • УНН
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК - КИЇВ. 29 грудня. УНН. Вчора, 28 грудня, в с. Раківчик Коломийського р-ну в напрямку м. Івано-Франківськ сталася ДТП за участю спостерігача місії ОБСЄ. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Управління НС Івано-Франківської ОДА.
Згідно з повідомленням управління, водій, керуючи автомобілем "ВАЗ-2121", рухався прямою ділянкою автодороги і мав намір виконати розворот ліворуч, щоб далі слідувати прямою ділянкою автодороги Н-10 в напрямку м. Коломия. У цей час позаду нього по такому ж напрямку прямою ділянкою автодороги на автомобілі "Ланд Ровер", рухався водій, громадянин Венгрії, дипломатична картка № 09303 СММ ОБСЄ, спостерігач. При наближенні до автомобіля "ВАЗ-2121", водій автомобіля "Ланд Ровер" не врахував дорожню обстановку та вчинив зіткнення із автомобілем "ВАЗ-2121".
Внаслідок ДТП водії відмовились від госпіталізації, оскільки тілесні ушкодження не отримали. Пасажирку із автомобіля "ВАЗ-2121" 1996 р.н. було доставлено в Коломийську ЦРЛ з діагнозом: гематома м’яких тканин голови.