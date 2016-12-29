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Наблюдатель миссии ОБСЕ на Прикарпатье попал в ДТП

Наблюдатель миссии ОБСЕ на Прикарпатье попал в ДТП

Киев • УНН

 • 7296 просмотра

ИВАНО-ФРАНКОВСК - КИЕВ. 29 декабря. УНН. Вчера, 28 декабря, в с. Раковчик Коломыйского р-на в направлении г. Ивано-Франковск произошло ДТП с участием наблюдателя миссии ОБСЕ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Управления ЧС Ивано-Франковской ОГА.

Согласно сообщению управления, водитель, управляя автомобилем "ВАЗ-2121", двигался прямым участком автодороги и намеревался выполнить разворот налево, чтобы далее следовать прямым участком автодороги Н-10 в направлении. Коломыя. В это время сзади него по такому же направлению на автомобиле "Ланд Ровер", двигался водитель, гражданин Венгрии, дипломатическая карточка № 09303 СММ ОБСЕ, наблюдатель. При приближении к автомобилю "ВАЗ-2121", водитель автомобиля "Ланд Ровер" не учел дорожную обстановку и совершил столкновение с автомобилем "ВАЗ-2121".

В результате ДТП водители отказались от госпитализации, поскольку телесные повреждения не получили. Пассажирка с автомобиля "ВАЗ-2121" 1996 г.р. была доставлена в Коломыйскую ЦРБ с диагнозом: гематома мягких тканей головы.

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