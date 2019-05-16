Спортсмени у вишиванках привітали Україну зі святом
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Натуралізовані бразильські футболісти Марлос і Жуніор Мораес, які грають за збірну України, привітали українців з Днем вишиванки. Фотографія гравців клубу з'явилася на офіційному акаунті "гірників" в Instagram, передає УНН.
"Особлива тренувальна форма в особливий день. Вітаємо з Днем вишиванки", - йдеться в повідомленні ФК "Шахтар".
Також світлини в вишиванках виклали перші ракетки жіночого та чоловічого тенісу України – Еліна Світоліна та Сергій Стаховський, які також закликали одягти вишиванку.
"Сьогодні вся країна святкує День вишиванки – день українського оберега! Вдягни вишиванку – підтримай Україну!", - зазначила Світоліна.
Нагадаємо, посольство Швейцарії долучилось до святкування Дня вишиванки.
Сьогодні вся країна святкує День вишиванки – день українського оберега! Вдягни вишиванку – підтримай Україну! @geos.ua #geos