Спортсмены в вышиванках поздравили Украину с праздником
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Натурализованные бразильские футболисты Марлос и Жуниор Мораес, которые играют за сборную Украины, поздравили украинцев с Днем вышиванки. Фотография игроков клуба появилась на официальном аккаунте "горняков" в Instagram, передает УНН.
"Особое тренировочная форма в особый день. Поздравляем с Днем вышиванки", - говорится в сообщении ФК "Шахтер".
Также фотографии в вышиванках выложили первые ракетки женского и мужского тенниса Украины - Элина Свитолина и Сергей Стаховский, которые также призвали надеть вышиванку.
"Сегодня вся страна празднует День вышиванки - день украинского оберега! Надень вышиванку - поддержи Украину!", - отметила Свитолина.
Напомним, посольство Швейцарии присоединилось к празднованию Дня вышиванки.
Сегодня вся страна празднует День вышиванки - день украинского оберега! Одень вышиванку - поддержи Украину! @ geos.ua #geos