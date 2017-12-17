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Спортсменам з РФ заборонили розміщувати на формі російську символіку на ОІ-2018

Спортсменам з РФ заборонили розміщувати на формі російську символіку на ОІ-2018

Київ • УНН

 • 14999 перегляди

КИЇВ. 17 грудня. УНН. Російським спортсменам, які зможуть виступити на зимовій Олімпіаді -2018 під олімпійським прапором, заборонили розміщувати на формі російську символіку і будь-яку згадку про свою національну приналежність, передає УНН з посиланням на "Р-Спорт".

Зазначається, що серед серед перерахованих вимог вказана необхідність на заміну гербу Росії та емблеми Національного олімпійського комітету РФ олімпійськими кільцями, напис на екіпіровці "RUS" повинна бути замінена на "OAR", а "Russia" - на "Olympic Athlete from Russia".

Розмір шрифту для слів "Olympic Athlete from" повинен бути еквівалентний словом "Russia". Крім того, під заборону потрапив товарний знак "Team Russia".

Як повідомляв УНН, МОК заборонив збірній РФ виступати на Олімпіаді-2018 під власним прапором. 

Нагадаємо, Росії дозволили виступати спортсменам на ОІ-2018 під нейтральним прапором. 

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