Спортсменам из РФ запретили размещать на форме российскую символику на ОИ-2018
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. Российским спортсменам, которые смогут выступить на зимней Олимпиаде -2018 под олимпийским флагом, запретили размещать на форме российскую символику и любое упоминание о своей национальной принадлежности, передает УНН со ссылкой на "Р-Спорт".
Отмечается, что среди среди перечисленных требований указана необходимость на замену герба России и эмблемы Национального олимпийского комитета РФ олимпийскими кольцами, надпись на экипировке "RUS" должна быть заменена на "OAR", а "Russia" - на "Olympic Athlete from Russia".
Размер шрифта для слов "Olympic Athlete from" должен быть эквивалентен слову "Russia". Кроме того, под запрет попал товарный знак "Team Russia".
Как сообщал УНН, МОК запретил сборной РФ выступать на Олимпиаде-2018 под собственным флагом.
Напомним, России разрешили выступать спортсменам на ОИ-2018 под нейтральным флагом.