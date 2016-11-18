Спортсмен із Горішніх Плавнів здобув "золото" на Міжнародному турнірі зі стрільби
Київ • УНН
ПОЛТАВА-КИЇВ. 18 листопада. УНН. Спортсмен із Горішніх Плавнів Максим Городинець виборов золоту медаль на 22-му Міжнародному турнірі зі стрільби "Олімпійські надії", що проходив у м.Нітра (Словаччина), поінформували УНН-Центр у прес-службі міської ради Горішніх Плавнів.
У складі кадетської збірної України Максим Городинець став переможцем командної першості у стрільбі з пневматичного пістолету (дистанція − 10 метрів, 60 пострілів).
Як повідомялв УНН, українська важкоатлетка Лариса Соловйова встановила світовий рекорд в присіданні зі штангою на чемпіонаті світу з пауерліфтингу в Орландо.