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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
19:23 • 13644 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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Спортсмен із Горішніх Плавнів здобув "золото" на Міжнародному турнірі зі стрільби

Спортсмен із Горішніх Плавнів здобув "золото" на Міжнародному турнірі зі стрільби

Київ • УНН

 • 7529 перегляди

ПОЛТАВА-КИЇВ. 18 листопада. УНН. Спортсмен із Горішніх Плавнів Максим Городинець виборов золоту медаль на 22-му Міжнародному турнірі зі стрільби "Олімпійські надії", що проходив у м.Нітра (Словаччина), поінформували УНН-Центр у прес-службі міської ради Горішніх Плавнів.

У складі кадетської збірної України Максим Городинець став переможцем командної першості у стрільбі з пневматичного пістолету (дистанція − 10 метрів, 60 пострілів).

Як повідомялв УНН, українська важкоатлетка Лариса Соловйова встановила світовий рекорд в присіданні зі штангою на чемпіонаті світу з пауерліфтингу в Орландо.

Українські Національні Новини

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