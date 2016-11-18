Спортсмен из Горишних Плавней получил "золото" на Международном турнире по стрельбе
Киев • УНН
ПОЛТАВА-КИЕВ. 18 ноября. УНН. Спортсмен из Горишних Плавней Максим Городинец завоевал золотую медаль на 22-м Международном турнире по стрельбе "Олимпийские надежды", который проходил в г.Нитра (Словакия), сообщили УНН-Центр в пресс-службе городского совета Горишних Плавней.
В составе кадетской сборной Украины Максим Городинец стал победителем командного первенства в стрельбе из пневматического пистолета (дистанция - 10 метров, 60 выстрелов).
Как сообщал УНН, украинская тяжелоатлетка Лариса Соловьева установила мировой рекорд в приседании со штангой на чемпионате мира по пауэрлифтингу в Орландо.