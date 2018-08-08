Спортшкола “Юність”: у “Динамо” платити за Ярмоленка не збираються — надія на УЄФА

— Вам відома сьогодні доля тих 150 тис. євро, які мала отримати ваша школа (платіж солідарності за трансфер), проте отримала одноіменна громадська організація?

— Станом на зараз, перше, у нас коштів від київського “Динамо” немає, жодної копійки школа так і не отримала, діти — грошей не отримали. Листи з цього приводу я писав і в Генпрокуратуру, і в НАБУ і в САП і до “Динамо Київ”. Правоохоронці відповіли, що у вас 150 тис. євро... Але, щоб ви розуміли, це ті 150 тис. євро, котрі отримали не ми, а які вони (“Динамо” — ред.) перерахували на незрозуміло яку ГО. Там частина коштів на рахунок прийшла, але тоді, як я написав заяву у прокуратуру, — ці кошти заарештували як доказову база. Справа знаходиться зараз у Києві. Порушене кримінальне провадження за ст.190 ч.4 (шахрайство).

— А позиція “Динамо” вам відома, вони спілкуються із вами на цю тему?

— Ми місяці два тому написали лист на керівництво київського “Динамо”, ми ще раз надали паспорт Андрія Ярмоленка і на 252 сторінках підтвердження тому, що Андрій займався дев’ять з половиною років у нашій школі. Але чомусь київське “Динамо”, на сьогодні, не відповіло нам, що перерахують ці кошти. Я бачу, що вони не хочуть нічого платити, може, навіть, десь і штучне затягування є. Відповідь ми так і не отримали.

— Як плануєте рухати справу з “мертвої точки”?

— Я, мабуть, окрім правоохоронців звернуся в УЄФА. Адже я бачу, що керівництво київського “Динамо” не хоче платити дітям гроші.

— На які потреби плануєте витратити кошти у разі позитивного вирішення цього конфлікту?

— Річний бюджет нашої школи становить 5 млн 970 тис. грн, тобто майже 6 млн. А від трансферу за Андрія наша школа повинна була отримати понад 8 млн грн в еквіваленті євро. А в школі немає нічого — гарячої води вже немає 18 років, автобусу немає, школа знаходиться у вищій лізі чемпіонату України, діти 15, 16, 17, 18 років на автобусі в аварійному стані їздять і у Вінницю, і в Суми, і в Тернопіль, і в Київ. Тому я вам скажу, що ми маємо куди кошти використати, це і придбання автобуса, і побудова футбольного майданчика, і роздягальні. Матеріальна база нашої школи, олімпійського, підкреслюю, резерву, перебуває у дуже поганому стані.

— Чи відомо вам щось про ГО, яка отримала кошти від трансферу замість вас?

— Ця ГО була створена в 2015 році, і ніякого відношення вона до нашої школи немає, це чисто аферисти! Із юридичної точки зору все це було зроблено навмисно. Це моя особиста думка, а як буде далі — покаже слідство.

Мене вже викликали на допити і в прокуратуру до Києва, і в поліцію. Я іду назустріч слідству, бо як ніхто зацікавлений у тому, щоб правоохоронці розібралися в цій справі до кінця.

Нагадаємо, школа “Юність” за трансфер футболіста Андрія Ярмоленка до “Боруссії” Д мала отримати від футбольного клубу “Динамо” (Київ) платіж солідарності у розмірі приблизно 286 тис. євро. Проте з невідомих причин частину зазначеного платежу солідарності у розмірі 150 тис. євро футбольним клубом “Динамо” (Київ) 16 січня 2018 року безпідставно було перераховано неприбутковій громадській організації “Чернігівський обласний футбольний клуб “Юність”.

За даними слідства, між ФК “Динамо” (Київ), кіпрською компанією “Динамо Київ ЛТД” та ГО “ЧОФК “Юність” 20 грудня 2017 року було укладено договір про перерахування на рахунки громадської організації 150 тис. євро.

Зауважимо, що в УЄФА раніше повідомили УНН про те, що моніторять скандальний трансфер Ярмоленка.