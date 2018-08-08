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Спортшкола "Юность": в "Динамо" платить за Ярмоленко не собираются - надежда на УЕФА

Спортшкола "Юность": в "Динамо" платить за Ярмоленко не собираются - надежда на УЕФА

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 августа. УНН. ФК "Динамо Киев" так и не выполнил своих обязательств по уплате платежа солидарности СДЮШОР "Юность" за трансфер футболиста Андрея Ярмоленко. Сегодня ситуация пока не решается: работают правоохранители. Сама же спортивная школа намерена обратиться по этому поводу в УЕФА. Об этом в блиц-интервью УНН рассказал директор Черниговской СДЮШОР "Юность" Геннадий Прокопович.

- Вам известна сегодня судьба тех 150 тыс. евро, которые должна была получить ваша школа (платеж солидарности за трансфер), однако получила одноименная общественная организация?

- По состоянию на сейчас, во-первых, у нас средств от киевского "Динамо" нет, ни копейки школа так и не получила, дети - денег не получили. Письма по этому поводу я писал и в Генпрокуратуру, и в НАБУ и в САП и в "Динамо Киев". Правоохранители ответили, что у вас 150 тыс. евро... Но, чтобы вы понимали, это те 150 тыс. евро, которые получили не мы, а какие они ("Динамо" - ред.) перечислили на непонятну какую общественную организацию. Там часть средств на счет пришла, но после того, как я написал заявление в прокуратуру, - эти средства арестовали как доказательную базу. Дело находится сейчас в Киеве. Нарушено уголовное производство по ст.190 ч.4 (мошенничество).

- А позиция "Динамо" вам известна, они общаются с вами на эту тему?

- Мы месяца два назад написали письмо на руководство киевского "Динамо", мы еще раз предоставили паспорт Андрея Ярмоленко и на 252 страницах подтверждение тому, что Андрей занимался девять с половиной лет в нашей школе. Но почему-то киевское "Динамо", на сегодня, не ответило нам, что перечислит эти средства. Я вижу, что они не хотят ничего платить, может, даже где-то и искусственное затягивание есть. Ответ мы так и не получили.

- Как планируете двигать дело с "мертвой точки"?

- Я, пожалуй, кроме правоохранителей обращусб в УЕФА. Ведь я вижу, что руководство киевского "Динамо" не хочет платить детям деньги.

- На какие нужды планируете потратить средства в случае положительного решения этого конфликта?

- Годовой бюджет нашей школы составляет 5 млн 970 тыс. грн, то есть почти 6 млн. А от трансфера за Андрея наша школа должна была получить более 8 млн грн в эквиваленте евро. А в школе нет ничего - горячей воды уже нет 18 лет, автобуса нет, школа находится в высшей лиге чемпионата Украины, а дети 15, 16, 17, 18 лет на автобусе в аварийном состоянии ездят и в Винницу, и в Сумы, и в Тернополь и в Киев. Поэтому я вам скажу, что нам есть куда средства направить, это и приобретение автобуса, и построение футбольной площадки, и раздевалки. Материальная база нашей школы, олимпийского, подчеркиваю, резерва, находится в очень плохом состоянии.

- Известно ли вам что-то об общественной организации, которая получила средства от трансфера вместо вас?

- Эта ОО была создана в 2015 году, и никакого отношения она к нашей школы не имеет, это чисто аферисты! С юридической точки зрения все это было сделано намеренно. Это мое личное мнение, а как будет дальше - покажет следствие.

Меня уже вызывали на допросы и в прокуратуру в Киев, и в полицию. Я иду навстречу следствию, поскольку как никто другой заинтересован в том, чтобы правоохранители разобрались в этом деле до конца.

Напомним, школа "Юность" за трансфер футболиста Андрея Ярмоленко в "Боруссии" Д должна была получить от футбольного клуба "Динамо" (Киев) платеж солидарности в размере примерно 286 тыс. евро. Однако по неизвестным причинам часть указанного платежа солидарности в размере 150 тыс. евро футбольным клубом "Динамо" (Киев) 16 января 2018 года безосновательно была перечислена неприбыльной общественной организации "Черниговский областной футбольный клуб "Юность".

По данным следствия, между ФК "Динамо" (Киев), кипрской компанией "Динамо Киев ЛТД" и ОО "ЧОФК "Юность" 20 декабря 2017 года был заключен договор о перечислении на счета общественной организации 150 тыс. евро.

Заметим, что в УЕФА ранее сообщили УНН о том, что мониторят скандальный трансфер Ярмоленко.

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